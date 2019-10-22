أعلنت أمانة منطقة عسير أمس (الإثنين) ترسية مشروع “سما أبها” على مساحة 27 ألف م2، وذلك بعد نحو 5 سنوات من تعثره لمشاكل مالية وعدم تأهيل المقاول المنفذ.
وذكرت الأمانة أن المشروع سيضم مركزاً تجارياً، ومطاعم، ومقاهي خارجية، وشاليهات، وسيتم تحويل الطائرة إلى مطعم، وإنشاء ممشى حول المشروع ومرافق عامة ومسرح مفتوح، مع تغيير التصميم الداخلي للطائرة بشكل يتناسب مع جمال المكان والكيفية المعمارية للديكور الداخلي.
وأوضح أمين المنطقة وليد الحميدي أن المشروع يحمل أفكارا إنشائية ومعمارية مميزة تجعله يحمل اسم “حلم أبها” وسيجد أصداء كبيرة، مشيرا إلى أن الأمانة طرحت المشروع في مزايدة عامة واطلعت على المخططات، تمهيدا للبدء بتنفيذ المشروع خلال الأشهر المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المشروع تعدى كونه مشروعا لمطعم، ليصبح من أضخم المشاريع السياحية والاستثمارية بالمنطقة، وسيكون معلما سياحيا يطل على جبال أبها.
يذكر أن الطائرة الجامبو 747 تم نقلها قبل 5 سنوات من مطار المدينة المنورة، إلى منطقة أم الركب الجبلية شمال أبها، بغرض تحويلها إلى مشروع “مطعم الطائرة”، واستغرق الفنيون 20 يوما لتفكيكها، ثم نُقلت إلى مدينة أبها عبر ناقلة ضخمة، وعبرت 25 مدينة ومركزاً ومحافظة.