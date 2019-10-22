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أخبار محلية > “الشؤون الإسلامية” تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائفها وتشترط التفرغ التام
22/10/2019   2:49 م

“الشؤون الإسلامية” تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائفها وتشترط التفرغ التام

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الثلاثاء)، نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائف (داعية، مراقب، إمام، مؤذن، حارس أمن).

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالعزيز العسكر، أن الوظائف المعلن عنها على نظام التعاقد التابع للتأمينات الاجتماعية، وتشترط التفرغ التام، لافتاً إلى أنه تم طرح وظائف “الدعاة” و”المراقبين” و”حرّاس الأمن” للنساء والرجال.

ودعت الوزارة المتقدمين والمتقدمات للاستعلام عن نتائج القبول عبر “منصة التوظيف” على بوابة الوزارة الإلكترونية، مبينةً أنه سيتم إرسال رسائل نصية للمقبولين مبدئياً بموعد ومكان المقابلة الشخصية بحسب كل منطقة. حسب “أخبار 24”.

“الشؤون الإسلامية” تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائفها وتشترط التفرغ التام

أخبار محلية
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