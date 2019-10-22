“الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

أصدرت النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات، لمناطق الرياض والقصيم ومكة وتبوك، منبهاً إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، تستمر حتى ساعات الليل.
ونبهت الهيئة إلى نشاط في الرياح السطحية مصحوبة بأتربة مثارة تتسبب في تدني مدى الرؤية، على محافظات الدوادمي والزلفي والغاط والقويعية والمجمعة وشقراء وعفيف ووادي الدواسر في منطقة الرياض.
وأضافت أن الحالة المذكورة تشمل كذلك منطقة القصيم، تحديداً محافظات البكيرية والرس وبريدة وعقلة الصقور وعنيزة، وذلك بدءاً من 11:00 صباح اليوم (الثلاثاء) وحتى 19:00 مساءً في كل من الرياض والقصيم.
وحذرت الهيئة من سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على محافظات الشملي والغزالة ومدينة حائل وموفق في منطقة حائل، اعتباراً من الواحدة ظهراً حتى الثامنة ليلاً.
كما نوهت إلى هطول أمطار رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على محافظات أضم والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل وميسان في منطقة مكة المكرمة، بدءاً من الثامنةً صباحاً وحتى الثامنة مساءً.وفق “أخبار 24”.
وفي تبوك، توقعت الهيئة سحباً رعدية مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على محافظات الوجه وتيماء وتبوك، اعتباراً من الواحدة ظهراً وحتى الثامنة مساءً.