وفاة الكاتبة وسيدة الأعمال “حصة العون”

توفيت الكاتبة وسيدة الأعمال السعودية حصة العون، يوم أمس (الإثنين)؛ بسبب المرض، حسبما أعلن نجلها مشعل الجعيد عبر حسابه في “تويتر”.
ومن المقرر أن يصلى على الفقيدة فجر اليوم (الثلاثاء) في المسجد الحرام بمكة المكرمة، ودفنها في مقبرة الشهداء، فيما سيكون العزاء في حي السلامة بمدينة جدة.
وتعد الراحلة كاتبة مهتمة في المجالات العامة والشؤون السياسية والاقتصادية والرياضية، ولها العديد من الإسهامات في عدد من القنوات الفضائية، وقدمت عدة دراسات بشأن الإصلاح المالي والاقتصادي، كما أنها حاصلة على براءة اختراع لمجموعة أعمال، منها المحراب المتنقل والمراقب الذكي. وفق “أخبار 24”.