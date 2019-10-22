بعدما علقت مركبته بمنطقة وعرة.. العثور على مقيم بعد أيام من فقدانه بمهد الذهب

نجح فريق جمعية عون للبحث والإنقاذ في العثور على مقيم باكستاني فُقد قبل أيام، بعدما علقت سيارته في منطقة وعرة بمحافظة مهد الذهب في المدينة المنورة.
وأوضح المتحدث الرسمي للجمعية معاذ الخنيني وفقاً لـ “سبق”، أنهم تلقوا بلاغاً يفيد باختفاء المقيم الذي استنجد قبل اختفائه؛ حيث أفاد بأن سيارته علقت لكن لم يتم العثور عليه، وبعد يومين من البحث عثر عليه بواسطة الطيران الشراعي.
وأضاف الخنيني أن فريق غوث شارك في عملية البحث عن المقيم الباكستاني الذي كان بصحة جيدة، مناشداً مرتادي الصحراء الحرص على توفير الزاد والمياه خلال رحلتهم وإخبار ذويهم بوجهتهم وعدم الابتعاد عن السيارة حال تعرضها للعطل.