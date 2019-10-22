أوضحت المديرية العامة للجوازات شروط وأحكام تمديد تأشيرة الزيارة التجارية، وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي شملت إعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والمرور.
وقالت إنه لتمديد الزيارة يجب أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة 7 أيام أو أقل عند التمديد، ولا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من 3 أيام، كما يجب ألا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يوماً.
وأضافت أنه يُسمح بالتمديد إلكترونيا مرة واحدة فقط، بشرط أن يكون الزائر داخل المملكة بعد سداد رسوم التمديد، وسريان جواز الزائر وقت عملية التمديد، وألا يكون عليه مخالفات مرورية غير مدفوعة.
وفق “أخبار 24”.