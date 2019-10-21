بالفيديو.. مراحل العمل في تطوير مشروع حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة

نشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، اليوم (الإثنين)، فيديو لمراحل التطوير والحلول البديلة لسكان حي النكاسة العشوائي الذي يبعد عن الحرم 3 كلم.
وأوضحت الهيئة أن مراحل استكمال المشروع، والبالغة 14 مرحلة، بدأت بتعويض أصحاب العقارات المزالة وتوفير سكن جديدة لهم في مخطط الجوهرة بمنطقة الجعرانة، كما تمت إزالة العشوائيات في المخطط بمنهجية عمل نفذتها شركات كبيرة.
وأشارت الهيئة إلى أن مشروع تطوير حي النكاسة يهدف إلى توفير بيئة مناسبة للسكان، وتنمية مدينة مكة المكرمة، ولتحسين المنظر العام للحي، نظراً لأنه يبعد عن الحرم المكي 3 كلم فقط.
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مشروع تطوير #حي_النكاسة العشوائي بـ #مكة_المكرمة .. مراحل التطوير والحلول البديلة بتوفير المساكن للأهالي#هيئة_تطوير_منطقة_مكة pic.twitter.com/m2VbmssdnI
— هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة (@MakkahAuthority) ٢١ أكتوبر ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.