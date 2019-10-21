حسناء الحماد تحصد أول ميدالية ذهبية سعودية في دورة الخليج بالكويت

توّجت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة حسناء الحماد بالميدالية الذهبية بعد فوزها على نظيرتها الإماراتية شهد خرام في النهائي بنتيجة 15-6، في منافسات الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون الخليجي المقامة بالكويت.
وأكدت رئيسة الوفد السعودي المشارك بالدورة الأميرة نوف بنت خالد، أن ما حققته حسناء الحماد في منافسات الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون يُعد دليلاً على أن الرياضيات السعودية قادرات على الصعود لمنصات التتويج، وتحقيق مزيد من الميداليات في الأيام المقبلة للدورة. وفق “أخبار 24”.
من جهة أخرى دشّن أخضر البولينج مشاركته بالدورة، حيث تصدرت اللاعبة هديل ترمين ترتيب اللاعبات السعوديات في مسابقة الفردي، وحصلت على المركز التاسع من 20 لاعبة يمثلن خمس دول.