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اخبار رياضية > الفريح.. إذا لم يحقق الهلال آسيا 2019 فأنا اقترح يقفلون النادي نهائياً وبلاش منافسات!
21/10/2019   11:23 م

الفريح.. إذا لم يحقق الهلال آسيا 2019 فأنا اقترح يقفلون النادي نهائياً وبلاش منافسات!

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علق الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح على مباراة الهلال والسد التي تقام غداُ على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب الفريح عبر حسابه الرسمي على تويتر ” بعد كل هذا الدعم الغير مسبوق لأي نادي إذا لم يحقق الهلال آسيا 2019 فأنا اقترح يقفلون النادي نهائياً وبلاش منافسات!!

وأضاف قائلاً” مباراة الهلال والسد أشبه بمناورة ترفيهية للاعبين الهلال قبل خوض النهائي الآسيوي مع الفائز من أوراوا أو جوانزو .وفق “المرصد”.

يذكر أن نادي الهلال فاز على السد القطري في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الدوحة في أول الشهر الجاري.

الفريح.. إذا لم يحقق الهلال آسيا 2019 فأنا اقترح يقفلون النادي نهائياً وبلاش منافسات!

اخبار رياضية
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