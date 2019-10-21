تدشن هيئة الترفيه غداً الثلاثاء مدينة الملاهي الشهيرة “ونتر وندرلاند” في حي الملز، ولأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط, ضمن فعاليات موسم الرياض.
وتضم مدينة “ونتر وندرلاند” مجموعة من العروض تصل إلى 42 لعبة مختلفة تناسب جميع الأعمار، وستقام فيها أكبر حلبة تزلج في الشرق الأوسط، علاوة على مدينة ألعاب وعروض مسرحية وعالم مارفل، وألعاب خفة، وحديقة الثلج، والدولاب العملاق.
كما ستشهد فعاليات “رياض ونتر وندرلاند” ألعابًا نارية مبهرة، وهي تنطلق كل يوم طوال الفعالية عند الساعة الـ 09,30 مساء، بالإضافة إلى معرض للنادي الإسباني الشهير ريال مدريد الذي يضم ملعباً افتراضياً، وجوائز النادي التي حصل عليها، والألقاب وتذكارات وملابس النادي الإسباني. وفق “أخبار 24”.
وتضم الفعاليات أيضاً منطقة لشاشة “لونا سينما” العملاقة التي ستعرض الأفلام الجديدة عبر شاشة كبيرة وجلسات مفتوحة للاستمتاع بالعرض السينمائي في الهواء الطلق، وسيستمتع الزوار بالمشاركة في فعالية “فندق الهروب” الذي يتاح للزائر من خلاله حل الألغاز في وقت محدد وفك الرموز والشفرات.
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) ٢١ أكتوبر ٢٠١٩
المنطقة الوحيدة اللي يقدر يعيش فيها البطريق بالسعودية .. هي #وينتروندرلاند 😍❄ #موسم_الرياض pic.twitter.com/TbkT9gWHpk
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) ٢١ أكتوبر ٢٠١٩
هذا شوي من اللي بيصير في منطقة #وينتروندرلاند 😍
والمفاجآت أكثر 🧡#موسم_الرياض pic.twitter.com/dgiyvKVniU
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) ٢١ أكتوبر ٢٠١٩