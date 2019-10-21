هيئة تقويم التعليم والتدريب تكشف مستوى تحصيل طلاب التعليم العام

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الإثنين، عن نتائج الاختبارات الوطنية المتعلقة بأداء الطلاب والطالبات في الصف الرابع الابتدائي والثاني المتوسط في مادتي الرياضيات والعلوم.
وأوضحت الهيئة أن هذه الاختبارات شارك فيها 27984 طالبًا وطالبة في الصف الرابع من 965 مدرسة ابتدائية، وأجاب عن الاستبانات 24120 من أولياء أمورهم، و2737 معلمًا ومعلمة، و807 قادة وقائدات مدرسة ابتدائية.
أما في الصف الثاني المتوسط فجُمعت البيانات من 30157 طالبًا وطالبة في 939 مدرسة متوسطة، وأجاب عن الاستبانات 25007 من أولياء أمورهم، و2798 معلمًا ومعلمة، و780 قائد وقائدة مدرسة متوسطة.
وحول ملخص النتائج، كشفت الهيئة أن الطالبات حققن تفوقًا في كل من الرياضيات والعلوم، وكان فرق الأداء في العلوم أكبر منه في الرياضيات لكلا الصفين، مع تدني الأداء بشكل عام للطلاب والطالبات.وفق “أخبار 24”.
وحققت 52% من طالبات الصف الرابع معيار الحد الأدنى من الإتقان مقارنة بـ 47% من الطلاب في مادة الرياضيات، بينما في العلوم استوفت 44% من الطالبات معيار الحد الأدنى من الإتقان مقارنة بـ 30% من الطلاب.
أما في الصف الثاني المتوسط، فقد حققت 46% من الطالبات معيار الحد الأدنى من الإتقان في مادة الرياضيات مقارنة بـ 39% من الطلاب، أما في العلوم فقد استوفت 46% من الطالبات معيار الحد الأدنى من الإتقان مقارنة بـ 30% من الطلاب.