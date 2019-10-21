تداول مغردون مقطع فيديو لحكم سعودي أثناء انفعاله على الجماهير، وذلك بمدرجات ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الرديف بالأحساء، خلال لقاء فريقي الجيل والاتفاق أول من أمس السبت، ضمن مواجهات الدوري الممتاز للناشئين.
وأظهر المقطع حكم المباراة أثناء توجّهه إلى المدرجات، قائلاً: “مين اتكلم.. اللي رجّال يقول أنا تكلمت”، ليرد عليه أحد الجماهير مستنكراً: “لا تصارخ.. دوّره دوّره ماهو ملعبك”، كما شهدت المباراة طرد مدرّب الجيل ومدرّب الحراس وأحد الإداريين.
وأثارت ردة فعل الحكم جدلاً واسعاً بين المغردين، حيث استنكر البعض صراخ الحكم في الجماهير وعدم إبلاغ الأمن للسيطرة، وأعرب آخرون عن استيائهم من عدم اختيار حكام متزنين ولديهم ثبات انفعالي تجاه تصرفات الجماهير.
وفق “أخبار 24”.