“رئيس هيئة الرياضة” يقدم 100 ألف ريال لكل لاعب في الهلال حال التأهل لنهائي أبطال آسيا

تعهد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتقديم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي نادي الهلال في حال التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2019.
ويلتقي غدًا الثلاثاء فريق الهلال نظيره السد القطري، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، سعيًا لتحقيق لقبه الثالث بعد حصوله عليها عامي 1992 و2000.
وقطع الهلال شوطًا كبيرًا نحو النهائي، بعدما حقق فوزاً كبيرا في الدوحة 4-1، فيما تبدو مهمة السد، بطل عامي 1989 و2011 صعبة، خصوصاً أنه سيفتقد هدافه بغداد بونجاح ولاعبه عبدالكريم حسن، أفضل لاعب في آسيا 2018، للإيقاف والطرد.وفق “أخبار 24”.