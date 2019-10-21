ترامب: سنضرب إيران إذا اضطررنا.. ونحن مستعدون للحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهم سيضربون إيران إذا اضطروا لذلك، مؤكدا أن أمريكا مستعدة للحرب إذا كانت هناك ضرورة.
وتطرق ترامب، في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض اليوم الإثنين، إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات التركية والأكراد، مؤكداً أن أنقرة إذا أساءت التصرف أو اتبعت سلوكا خاطئا، فإن واشنطن ستفرض عليها عقوبات ومزيدا من الضرائب على منتجاتها.
وبشأن القوات الأمريكية في سوريا، قال ترامب إن قوات بلاده في سوريا ستذهب إلى مناطق مختلفة بادئ الأمر، لكنها ستعود إلى الديار في نهاية المطاف.وفق “أخبار 24”.