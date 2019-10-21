أعلنت وزارة الحرس الوطني اليوم الإثنين اعتماد ترقية 4182 فرداً من منسوبي الوزارة في مختلف الرتب والتخصصات والوحدات خلال الفترة الأولى لعام 1441هـ.

وشملت الترقيات رتب: جندي أول وعريف ووكيل رقيب ورئيس رقباء ورقيب أول ورقيب.

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وفق “أخبار 24”.