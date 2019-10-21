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أخبار الخرج > بالصور.. حملات مكثفة علي سيارات الايسكريم بـــ #الخرج لهذا السبب ؟؟
21/10/2019   9:55 م

بالصور.. حملات مكثفة علي سيارات الايسكريم بـــ #الخرج لهذا السبب ؟؟

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قامت إدارة الطوارىء ببلدية محافظة الخرج بعمل حملات مكثفة على سيارات الايسكريم والتأكد من تطبيقها الاشتراطات البلدية وتم التحفظ على عدد من السيارات المخالفة وتطبيق الغرامات والجزاءات البلدية عليها .

بالصور.. حملات مكثفة علي سيارات الايسكريم بـــ #الخرج لهذا السبب ؟؟

أخبار الخرج
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