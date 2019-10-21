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21/10/2019   9:57 م

النائب العام الكويتي يحيل الشيخ عبد الله السالم الصباح إلى الجنايات

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أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، اليوم الإثنين، قراراً بإحالة الشيخ عبد الله السالم الصباح إلى محكمة الجنايات، وذلك على خلفية إساءته لضابط في تسجيل صوتي، لرفضه تمرير معاملة خاصة بسيارة تتبعه.

وأوضحت وسائل إعلام كويتية أنه تم إرفاق مذكرة اتهام تطالب بمعاقبته وفق القانون بتهمة الإساءة إلى الضابط من خلال تسجيل صوتي. وأُسند للشيخ تهديد موظف عام للامتناع عن عمل أو الضغط لممارسة عمل، كذلك سب وقذف الضابط.

وكانت النيابة العامة الكويتية أسندت للشيخ عبد الله السالم تهماً بأنه استعمل شبكة المعلومات أو استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه. وفق “أخبار 24”.

النائب العام الكويتي يحيل الشيخ عبد الله السالم الصباح إلى الجنايات

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