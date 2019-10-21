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أخبار المناطق > التخصصات الصحية تفتح المجال للمشاركة في إعداد الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي الرعاية التنفسية
21/10/2019   5:31 م

التخصصات الصحية تفتح المجال للمشاركة في إعداد الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي الرعاية التنفسية

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فتح المجال للمختصين من ذوي الخبرة الراغبين بالترشح والانضمام إلى اللجنة المختصة لإعداد محتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي الرعاية التنفسية SRCLE، بعدما أقر مجلس الأمناء بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلزامية الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي الرعاية التنفسية SRCLE لجميع من يرغب بممارسة المهنة بالمملكة العربية السعودية في اجتماعه الأول.

ودعت الهيئة الراغبين في الترشح والانضمام إلى اللجنة المختصة لإعداد محتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي الرعاية التنفسية بالتقدم عبر الرابط أدناه، مشيرة إلى أن إغلاق بوابة الترشح سيكون يوم الاثنين 7 ربيع الأول 1441هـ الموافق 4 نوفمبر 2019م، وستعقد الجلسة في يوم السبت 19 ربيع الأول 1441هـ الموافق 16 نوفمبر 2019م .

التخصصات الصحية تفتح المجال للمشاركة في إعداد الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي الرعاية التنفسية

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