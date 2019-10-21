نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. مطار الملك خالد يودع زوار موسم الرياض بعزف ‏لفرقة ألمانية
21/10/2019   5:30 م

شاهد.. مطار الملك خالد يودع زوار موسم الرياض بعزف ‏لفرقة ألمانية

+ = -
859

ودع مطار الملك خالد بالرياض زوار موسم الرياض بعزف ‏للفرقة الألمانية، إذ‏ أظهر مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي لمطار الملك خالد عبر ‏تويتر، ترحيب وتجاوب الزوار مع عزف الفرقة قبل مغادرتهم ‏المملكة.‏

وكشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن أن ‏منطقة “بوليفارد الرياض” استقبلت أكثر من 2 مليون زائر خلال ‏‏4 أيام فقط‎.‎

ويعد “موسم الرياض” أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ 11 ‏التي أُطلقت على مستوى المملكة منذ بداية عام 2019، بهدف ‏تحويل السعودية إلى إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية في ‏العالم.‏وفق “أخبار 24”.

 

شاهد.. مطار الملك خالد يودع زوار موسم الرياض بعزف ‏لفرقة ألمانية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885069740.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.