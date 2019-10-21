شاهد.. مطار الملك خالد يودع زوار موسم الرياض بعزف ‏لفرقة ألمانية

ودع مطار الملك خالد بالرياض زوار موسم الرياض بعزف للفرقة الألمانية، إذ أظهر مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي لمطار الملك خالد عبر تويتر، ترحيب وتجاوب الزوار مع عزف الفرقة قبل مغادرتهم المملكة.
وكشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن أن منطقة “بوليفارد الرياض” استقبلت أكثر من 2 مليون زائر خلال 4 أيام فقط.
ويعد “موسم الرياض” أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ 11 التي أُطلقت على مستوى المملكة منذ بداية عام 2019، بهدف تحويل السعودية إلى إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية في العالم.وفق “أخبار 24”.
#مطار_الملك_خالد الدولي يودّع زوار #موسم_الرياض بالفرقة الألمانية “The 6 from the Village” .. pic.twitter.com/ZG1dOnRIt3
— RUH |مطار الملك خالد (@KKIASA) October 21, 2019