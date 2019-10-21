تعتزم شركة المياه الوطنية إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية الإثنين المقبل (28 أكتوبر 2019)، وذلك في 20 مدينة ومحافظة تتبع للإدارة العامة للمياه بمنطقة الرياض.
وتشمل الخدمات التي ستطلقها الشركة: إمكانية التسجيل والدخول وإضافة حساب آخر، طلب توصيلة جديدة للعقار، إنشاء طلب إضافة حسابات العقارات المستأجرة، تعديل اسم المالك في حالة ارتباطها بمالك سابق، استعراض جميع تفاصيل الفواتير، خدمة الفاتورة الإلكترونية، استعراض كل تفاصيل عمليات الفوترة، خدمة استعراض معدلات الاستهلاك الشهرية، أحقية الاعتراض على ارتفاع الفاتورة، خدمة طلب التقسيط، خدمة شكوى انقطاع المياه أو التسرب بالعداد أو الشبكة، وخدمة الحاسبة التفاعلية.
وأوضحت شركة المياه أن حزمة الخدمات المزمعة بمنطقة الرياض تتطلب تغيير جميع حسابات “سداد” خدمات المياه القديمة، داعية المستفيدين كافة لتحديث بياناتهم والتسجيل في الفرع الإلكتروني، لتجنب توقف خدماتهم، مشيرة إلى أن التسجيل سيمكنهم من الحصول على حساباتهم الجديدة عبر معرِّف السداد الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة (015).
يذكر أن محافظات منطقة الرياض المستهدفة بتقديم الخدمات الإلكترنية هي: (الخرج، والدلم، وحوطة بني تميم، والأفلاج، والسليل، ووداي الدواسر، والحريق، والمجمعة، وحريملاء، وثادق، والزلفي، ورماح، والغاط شقراء، والدوادمي، والقويعية، والمزاحمية، وضرماء، وعفيف، ومرات).