نائب رئيس لجنة الحج والعمرة: إقرار تأشيرة “مضيف” خلال أيام وإصدارها عبر “أبشر”

قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، عبدالله قاضي، إن تأشيرة “مضيف” سوف تتاح خلال الأيام المقبلة.
وأشار عبر برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية” إلى أن نظام التأشيرة الجديدة سيتيح للمواطن والمقيم استضافة ضيوف المملكة على كفالتهم الشخصية لمدة 90 يوماً.
وأوضح أنه سيتم استخراج التأشيرة عبر نظام “أبشر”، مبيناً أنه سيجري إعلان آلياتها ورسومها عند إقرارها.
وأكد أن مَن سيأتي للعمرة سيكون متاحاً له التجوّل في ربوع المملكة بحرية وحضور الفعاليات، وكذلك مَن قدم للسياحة فبإمكانه أداء العمرة.وفق “أخبار 24”.
نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لـ #برنامج_ياهلا:
تأشيرة #مضيف سوف تتاح خلال الأيام القادمة، وستتيح للمواطن والمقيم استضافة على كفالتهم الشخصية ضيوف المملكة لمدة 90 يوما.. #خليجية pic.twitter.com/eFm1eN2Z2J
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 20, 2019