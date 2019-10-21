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أخبار محلية > نائب رئيس لجنة الحج والعمرة: إقرار تأشيرة “مضيف” خلال أيام وإصدارها عبر “أبشر”
21/10/2019   1:18 م

نائب رئيس لجنة الحج والعمرة: إقرار تأشيرة “مضيف” خلال أيام وإصدارها عبر “أبشر”

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قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، عبدالله قاضي، إن ‏تأشيرة “مضيف” سوف تتاح خلال الأيام المقبلة.‏

وأشار عبر برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية” إلى أن نظام التأشيرة الجديدة سيتيح للمواطن والمقيم استضافة ‏ضيوف المملكة على كفالتهم الشخصية لمدة 90 يوماً.

وأوضح أنه سيتم استخراج التأشيرة عبر نظام “أبشر”، مبيناً أنه سيجري إعلان آلياتها ورسومها عند إقرارها.

‏وأكد أن ‏مَن سيأتي للعمرة سيكون متاحاً له التجوّل في ربوع ‏المملكة بحرية وحضور الفعاليات، وكذلك مَن قدم للسياحة ‏فبإمكانه أداء العمرة‎.وفق “أخبار 24”.

نائب رئيس لجنة الحج والعمرة: إقرار تأشيرة “مضيف” خلال أيام وإصدارها عبر “أبشر”

أخبار محلية
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