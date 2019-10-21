وصل الرحالة السويدي “جوان” إلى محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان، كأول سائح يزور المنطقة بعد تطبيق نظام التأشيرة السياحية.
بدأ “جوان” جولته من قرية خاشر الأثرية، التي يعود عمرها لأكثر من ألف عام، كما شملت الزيارة قلعة الثاهر، وقلعة العنقة، ومثرارة، وحفة، وهي قرى أثرية.
واختتم جولته التى استمرت يومين بزيارة متحف طلان، الذي يحتوي على أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية.
وعبر الرحالة جوان وفقًا لـ”عكاظ” عن انبهاره بالفن المعماري القديم للحصون والقرى الأثرية، وكيفية زراعة البن.
محافظة #الداير بني مالك بمنطقة #جازان تستقبل الرحالة «جوان» من دولة #السويد، الذي يعتبر السائح الأول الذي يصل الداير بتأشيرة سياحية بعد إقرار صدورها.
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— تطوير الداير (@DayrAuthority) October 21, 2019