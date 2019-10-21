وصل الرحالة السويدي “جوان” إلى محافظة الداير بني مالك ‏بمنطقة جازان، كأول سائح يزور المنطقة بعد تطبيق نظام ‏التأشيرة السياحية.‏

بدأ “جوان” جولته من قرية خاشر الأثرية، التي يعود عمرها ‏لأكثر من ألف عام، كما شملت الزيارة قلعة الثاهر، وقلعة العنقة، ومثرارة، ‏وحفة، وهي قرى أثرية.‏

واختتم جولته التى استمرت يومين بزيارة متحف طلان، الذي ‏يحتوي على أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية.

وعبر الرحالة جوان وفقًا لـ”عكاظ” عن انبهاره بالفن المعماري ‏القديم للحصون والقرى الأثرية، وكيفية زراعة البن. ‏

 