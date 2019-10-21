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اخبار رياضية > بالفيديو.. كارينيو: بانتظار رد “الفيفا” بخصوص ‏مستحقاتي لدى النصر.. والسومة وإدواردو أفضل الأجانب
21/10/2019   1:15 م

بالفيديو.. كارينيو: بانتظار رد “الفيفا” بخصوص ‏مستحقاتي لدى النصر.. والسومة وإدواردو أفضل الأجانب

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قال مدرب الوحدة الحالي والنصر السابق، دانيال كارينيو، إنه ما ‏زال ينتظر رد الفيفا بخصوص مستحقاته لدى النصر، وهي عبارة عن ‏رواتب متأخرة لدى الفريق العاصمي.‏

وأشاد كارينيو، في تصريحات تلفزيونية، بفريق النصر، مؤكداً أنه نادٍ ‏كبير، يفكر في لقب الدوري من أول مباراة، متمنيًا تواجد عدد ‏من لاعبي النصر ضمن فريقه، منهم جوليانو وعبد الرزاق ‏حمد الله ونور الدين أمرابط.

وعن فريقه الحالي، أوضح أن الوحدة من أكثر الأندية التي نالت ‏إعجابه في الدوري السعودي، مبيناً أنه منذ قدومه ركز على الجانب الدفاعي، وأنه لا يفكر في المنافسة على لقب الدوري. وفق “أخبار 24”.

ويرى مدرب الوحدة أن عمر السومة وكارلوس إدواردو من ‏أفضل اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي، بينما اعتبر أن لاعب الهلال نواف العابد أفضل اللاعبين المحليين.

بالفيديو.. كارينيو: بانتظار رد “الفيفا” بخصوص ‏مستحقاتي لدى النصر.. والسومة وإدواردو أفضل الأجانب

اخبار رياضية
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