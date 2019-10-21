يعاود الأهلي مساء اليوم تدريباته بعد تمتع لاعبيه بيومي راحة أعقبت انتصارهم الهام على التعاون الجمعة الماضي، استعداداً لمواجهة الحزم السبت المقبل في الرس ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وينتظر أن يشرف المدرب السويسري كريستيان غروس على تدريبات الأهلي بدءاً من اليوم الاثنين بعد تعاقد إدارة النادي معه مؤخراً للإشراف على الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي خلفاً للمدرب الكرواتي برانكو المقال، حيث سيتواجد السويسري مع ثلاثة من مساعديه في الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق اليوم في حالة إنهاء إدارة النادي إجراءات استخراج التأشيرة الخاصة بهم وتنسيق الحجوزات لهم للوصول من دبي إلى جدة.
من جهة أخرى، رحب اللاعب عمر السومة مهاجم الأهلي وهدافه المميز خلال المواسم الأربعة الماضية بقدوم المدرب السويسري كريستيان غروس مجدداً لقيادة الفريق، وقال إن المدرب ليس غريباً على النادي ولاعبيه من خلال إشرافه الفني عليه في فترتين سابقتين، ولديه إلمام كامل بالمنافسات السعودية، وهو الأنسب لهذه المرحلة، مشيراً إلى أن المجموعة التي يمتلكها الفريق خلال هذا الموسم أقوى من مجموعة عام 2016 التي حققت بطولة الدوري السعودي بعد غيبة طويلة ونتمنى له التوفيق في مهمته وسنكون كلاعبين عوناً له في مهمته، والعمل على تحقيق طموحات وتطلعات جميع الأهلاويين. وفق “الشرق الاوسط”.
وقدم السومة شكره للمدرب الوطني صالح المحمدي ومساعده محمد مسعد بعد نهاية مهمتهما بانتهاء مباراة التعاون التي كسبها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقال: حقيقة قدما عملا مميزا للغاية وقادا الفريق في المرحلة الماضية التي تعتبر مرحلة ناجحة حققنا من خلالها نتائج إيجابية كإعادة التوازن للفريق ووضعته في المنافسة على صدارة الترتيب بعد البداية المتعثرة. ووصف مهاجم الأهلي الانتصار الذي تحقق على التعاون بالهام للغاية، وقال: حققنا الانتصار على فريق مميز ويملك إمكانيات عالية وهو خصم ليس بالسهل بتاتا، والمميز في الانتصار أنه جاء بعد فترة التوقف لأيام الفيفا التي عادة نواجه بعدها بعض المصاعب لأسباب مختلفة منها الغيابات الكبيرة في صفوف الفريق خلال هذه الفترة، والإجهاد الذي يتعرض له اللاعبون الدوليون من خلال تنقلاتهم وخوضهم مباريات دولية قوية، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهد من الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة خلال هذا الموسم، والمنافسة على الألقاب بقوة.