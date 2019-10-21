بالفيديو.. رئيس لجنة الانضباط السابق: حالة أمرابط ودوخة خارج اختصاصات الانضباط

قال أيمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط السابق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، إن اللجنة لا يحق لها التدخل في حالة نور الدين أمرابط والحارس عز الدين دوخة، التي حدثت في مباراة الرائد والنصر (0-2)، أمس، بالجولة السابعة من دوري المحترفين.
وأوضح الرفاعي، في تصريحات تلفزيونية: “لجنة الانضباط لا يحق لها التدخل، لأن اللاعب لم يحصل على البطاقة الحمراء، ولا بد أن يكون الخطأ واضحا، لكي تتدخل اللجنة حسب المادة 37”.
وبخصوص خروج عز الدين دوخة، حارس الرائد، عن النص، ومدى إمكانية تدخل لجنة الانضباط، أجاب: “هذه تعود لتقرير الحكم، وإذا أشار إلى أنه يستحق البطاقة الحمراء توقفه لجنة الانضباط”. وفق “أخبار 24”.
رئيس لجنة الانضباط السابق – د.أيمن الرفاعي لـ #الديوانيه:
لجنة الانضباط لا تستحق التدخل في حالة “امرابط” لأن اللاعب لم يحصل على البطاقة الحمراء .. ولابد أن يكون الخطأ واضح لكي تتدخل اللجنة حسب “المادة 37”. pic.twitter.com/j5iXC0Ounc
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 20, 2019