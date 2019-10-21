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اخبار رياضية > فيتوريا يوجه اللوم لبعض لاعبيه.. ويطالب الفريق بالجدية وضبط النفس
21/10/2019   1:13 م

فيتوريا يوجه اللوم لبعض لاعبيه.. ويطالب الفريق بالجدية وضبط النفس

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طالب المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، لاعبي الفريق، بضرورة ضبط النفس والجدية داخل الملعب، كما وجه اللوم للمحترفين نورالدين أمرابط ومايكون، رغم الفوز على فريق الرائد في الأسبوع السابع من الدوري.

واستنكر فيتوريا، الاحتكاك غير المبرر من قبل أمرابط مع حارس الرائد عزالدين دوخة في آخر الدقائق من المباراة، كما انزعج من حصول مايكون على بطاقة صفراء بدون داعٍ، مطالباً بضرورة إعادة الانسجام والتناغم بين اللاعبين.

وأكد عدم تخليه عن شعار الانضباط، مبيناً بحسب صحيفة “مكة” أنه لن يسمح مجدداً بحدوث تراشق بين اللاعبين داخل أرضية الملعب، في إشارة إلى ما حدث بين المدافع عبدالرحمن العبيد والمهاجم عبدالرزاق حمدالله وانتقاد كل منهما الآخر بحدة.

كما شدد على لاعبيه بضرورة العمل على كسب مباراة الديربي أمام الهلال الأحد المقبل، في إطار لقاءات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منبها لحاجة الفريق إلى كسب نقاط المباراة إذا ما أراد السير في طريق الاحتفاظ بلقب الدوري.

فيتوريا يوجه اللوم لبعض لاعبيه.. ويطالب الفريق بالجدية وضبط النفس

اخبار رياضية
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