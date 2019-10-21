الاتحاد يفاوض كاريرا ويسأل زلاتكو

وضعت إدارة نادي الاتحاد أكثر من اسم بديل لتعويض التشيلي لويس سييرا مدرب الفريق المقال.
وفتح الاتحاديون باب الاتصالات مع الإيطالي ماسيمو كاريرا مدرب فريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي الأسبق وسبارتاك موسكو الروسي.
ووفقاً لمصادر خاصة بـ “الرياضية”، استفسر النادي الجداوي من الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي عن إمكانية توليه الدفة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة إلا أنه أكد صعوبة تركه منتخب بلاده في الوقت الجاري.
وأضافت المصادر أن الإدارة كثفت الاتصالات مع كاريرا أمس عقب إقالة سييرا، رغبة في تصحيح مسار الفريق، الذي يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب.
وعمل كاريرا 5 أعوام رفقة أنطونيو كونتي مدرب فريق إنتر ميلان مساعداً له مع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا نجح خلالهما في إعادة السيدة العجوز لمكانتها المحلية، وإيطاليا وسط الكبار أوروبياً.
وفي عام 2013 حُكم على كاريرا بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة القتل غير العمد بعد حادث سير أودى بحياة فتاتين تبلغان من العمر 23 عاماً، عشية رأس السنة الميلادية 2011.