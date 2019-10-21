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أخبار محلية > المراعي تؤمن الأجهزة والمعدات الطبية لأطفال جمعية سند
21/10/2019   12:57 م

المراعي تؤمن الأجهزة والمعدات الطبية لأطفال جمعية سند

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عقدت شركة المراعي اجتماعًا مع مسؤولي جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان وذلك لتقديم مساهمة المراعي في مشروع تأمين الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لعلاج أطفال الجمعية.

مثل المراعي خلال الاجتماع، عبدالله بن ناصر العتيبي، مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة، فيما مثل جمعية سند ريما المحيميد المدير التنفيذي للجمعية.

اتفق الطرفان خلال الاجتماع على استدامة الشراكة بين المراعي والجمعية والعمل على استمرارية دعم المراعي للجمعية.

قال عبدالله العتيبي: “إن الشركة تسعد بدعم الجمعيات الخيرية لدورها في استدامة التنمية المجتمعية والتكافل الاجتماعي، خاصة جمعية سند لمساهمتها في تخفيف معاناة الأطفال مرضى السرطان”.

جدير بالذكر أن برنامج المراعي للمسؤولية الاجتماعية يشمل دعم أكثر من 300 جمعية سنوياً من المؤسسات الخيرية والجمعيات التي تعمل في مجال الخدمة والتنمية المجتمعية في مختلف مناطق المملكة.

المراعي تؤمن الأجهزة والمعدات الطبية لأطفال جمعية سند

أخبار محلية
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