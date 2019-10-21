نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أصيب مرتين وأصر على العودة إلى الميدان.. استشهاد “البقمي” بالحد الجنوبي
21/10/2019   10:29 ص

أصيب مرتين وأصر على العودة إلى الميدان.. استشهاد “البقمي” بالحد الجنوبي

+ = -
1249

استُشهد بالحد الجنوبي أمس (الأحد) رئيس الرقباء فهد بن غازي المرزوقي البقمي، وينتظر ذووه وصول جثمانه اليوم لمطار الطائف، مبينين أن الشهيد أصيب مرتين في الحد الجنوبي، لكنه كان يصر على العودة للمشاركة مع زملائه في الدفاع عن أرض المملكة.

وسيُصلى على الشهيد، وفقاً لـ”سبق”، في وقت يُحدد بعد وصول الجثمان، ومن المقرر دفنه في مركز الحشرج التابع لمحافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة.

وأعرب ذوو الشهيد البقمي (وهو أب لـ3 أطفال) عن اعتزازهم بابنهم الذي استشهد دفاعاً عن الدين الوطن، مؤكدين أنه رغم تعرضه للإصابة مرتين بالحد الجنوبي إلا أنه أصر على العودة إلى الميدان لينال الشهادة.

أصيب مرتين وأصر على العودة إلى الميدان.. استشهاد “البقمي” بالحد الجنوبي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885069679.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.