مصادر: استدعاء إعلامي رياضي تمهيداً لإيقافه بسبب تجاوزاته في أحد البرامج

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قالت مصادر إن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، استدعى إعلامياً رياضياً، للتحقيق معه، تمهيداً لإيقافه.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الجزيرة”، أن التحقيق مع الإعلامي جاء بسبب تجاوزاته في أحد البرامج التلفزيونية، مبينةً أنه ينتظر صدور قرار إيقاف بحقه.
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