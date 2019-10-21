الطالب الذي سقط من الطابق الثالث بمحايل يروي تفاصيل الواقعة.. ووالده يتوعد هؤلاء

توعد والد الطالب حسين بن موسى الذي سقط من الطابق الثالث في مدرسته بخمیس البحر في محايل عسیر، بمقاضاة المواقع والصفحات الإلكترونية التي روجت شائعة وفاته.
وأوضح والد الطالب وفقاً لـ”سبق”، أن ما تناقلته بعض مواقع التواصل والمواقع الإلكترونية عن وفاة نجله سببت صدمة لإحدى خالاته التي تعمل إدارية بإحدى مدارس محايل، ما أسفر عن إصـاباتها بكسر في إحدى قدميها.
وروى الطالب حسين تفاصيل سقوطه من الطابق الثالث، أنه صعد إلى فصله بالدور الثالث مبكراً قبل أن يحاول صعود الحاجز الحديدي للممر لمشاهدة من يتواجدون بساحة المدرسة، لكن اختل توازنه وسقط إلى الأسفل.