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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطن يكشف تفاصيل اصطدام متهوّر بسيارته المتوقفة في جدة
20/10/2019   7:27 م

بالفيديو.. مواطن يكشف تفاصيل اصطدام متهوّر بسيارته المتوقفة في جدة

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كشف مواطن عن تفاصيل اصطدام سيارة يقودها شاب متهور بسيارته المتوقفة أمام منزله بجدة وتضرّرها، والتي ظهرت في مقطع فيديو متداول على “تويتر”.

وكان مقطع الفيديو، الذي سجلته كاميرات المراقبة، قد أظهر اصطدام سيارة بيضاء بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها بسيارة المواطن في شارع سلمة بنت ثابت بحي المنار3 في جدة.

وأضاف المواطن، ويُدعى سعيد الزهراني، وفقاً لـ “سبق”، بأنه تفاجأ قبل أسبوعين بصدم شاب لسيارته المتوقفة أمام بيته، وهروبه من الموقع، وبالرغم من التعرّف على نوع سيارته فإنه تعذر رصد رقم لوحتها.

وأشار الزهراني إلى أنه أبلغ المرور عن الحادث، ثم قام هو بالبحث عن السيارة في محيط سكنه ليجدها مغطاة في فناء خلف إحدى محطات الوقود القريبة، حيث باشرت الجهات المعنية الموقع.

ولفت إلى أنه يعتقد أن الحادث يعود إلى تحد بين قائدي مركبتين، ما جعل أحدهما يتجه لمسار والآخر لمسار، حيث فقد السيطرة على المركبة وانتهى به الأمر إلى الاصطدام بسيارته والفرار من الموقع.

وفق”أخبار24″.

بالفيديو.. مواطن يكشف تفاصيل اصطدام متهوّر بسيارته المتوقفة في جدة

أخبار محلية
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