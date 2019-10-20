يعاني الكثيرون، وخصوصاً النساء والأطفال، من مرض هشاشة العظام، وهو مرض يعرّفه الأطباء بأنه ضعف أو نقص في كثافة العظام، ما يؤدّي إلى سهولة كسرها.
وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن أعراض مرض هشاشة العظام الذي يصيب الجنسين على حدٍ سواء، مشيرةً إلى سبل الوقاية من الإصابة به.
وتبلغ نسبة الإصابة بهشاشة العظام لدى النساء من 40% إلى 50%، فيما تنخفض نسبة الإصابة لدى الرجال، حيث تصل إلى 13%- 22%.
كما تتنوّع أسباب مرض هشاشة العظام، فمنها التقدّم في العمر وزيادة الوزن ونقص الكالسيوم وتناول الكورتيزون والتدخين، إلى جانب النشاط الزائد للغدة الدرقية والإصابة بأمراض الكبد.
فيما تظهر أعراض المرض على حسب حالة الإصابة، حيث تتضمّن آلاماً في الظهر ونقص الطول وانحناء القامة وسهولة حدوث كسر العظام.
وللوقاية من المرض، يجب تناول الغذاء الغني بعنصر الكالسيوم والابتعاد عن المشروبات الغازية، إلى جانب ممارسة الرياضة والفحص المبكر لكثافة العظام واكتساب فيتامين “د” من خلال التعرّض للشمس.
وفق”أخبار24″.