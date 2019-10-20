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أخبار محلية > إحباط تهريب 450 حزمة “قات” بـ”شاص” في جازان وقائدها يلوذ بالفرار
20/10/2019   7:21 م

إحباط تهريب 450 حزمة “قات” بـ”شاص” في جازان وقائدها يلوذ بالفرار

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أحبطت فرق البحث بشرطة محافظة العارضة بجازان، أمس (السبت)، محاولة تهريب 450 حزمة قات محملة على سيارة “شاص”، فيما لاذ قائدها بالفرار.

وأوضحت مصادر أن قوات الأمن اشتبهت في مركبة منزوعة اللوحات يقودها شخص، تحمل مجموعة أكياس في صندوقها الخلفي، وعليه جرى إغلاق الطرق الفرعية والتضييق على قائدها، مبينة وفقاً لصحيفة “سبق”، أنه بعد محاصرة المركبة قام قائدها بإيقافها وفر هارباً من الموقع.

وأضافت أنه بتفتيش المركبة عُثر بداخلها على 15 كيسًا، بداخل كل منها 30 حزمة من “القات”، لافتة إلى أنه جرى التحفظ على المركبة التي عمد صاحبها إلى نزع لوحاتها وطمس أرقام هيكلها.

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صورة

وفق”أخبار24″.

إحباط تهريب 450 حزمة “قات” بـ”شاص” في جازان وقائدها يلوذ بالفرار

أخبار محلية
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