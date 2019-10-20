كان نزيلا بمجمع الأمل النفسي.. ستيني يعود إلى أسرته بعد فقدانه مدة عامين ونصف

عاد مسن ستيني إلى أحضان أسرته، حيث فُقد منذ عامين ونصف، وذلك بعد خروجه من منزل أسرته، في إحدى محافظات المنطقة الوسطى.
وروى مدير مجمع الأمل للصحة النفسية بالمدينة المنورة، الدكتور محمد الشاماني، أن المسن يُدعى مبارك، وقد وصل إلى المجمع قبل عام ونصف، (أي بعد عام من فقده) عن طريق الهلال الأحمر، وتم تنويمه عدة أشهر ليُحال بعدها إلى مستشفى دار التأهيل.
وأضاف الشاماني، وفقا لـ”عكاظ”، أنه بعد نقله إلى دار التأهيل تولى الأخصائي الاجتماعي عبدالرحمن المرواني البحث عن بيانات ومعلومات قد تدل على أسرته، إذ استعان بالأحوال المدنية، وبعد البحث ومقارنة الأسماء تم التوصل إلى أرقام هواتف أسرته وتم التواصل معهم وإبلاغهم بوجوده بالدار.
وبين أنه تم التنسيق مع أسرته، حيث قدموا إلى المدينة وتسلموه، مشيراً إلى أن حالة المسن تحسنت كثيراً عما كانت لحظة وصوله قبل عام ونصف.