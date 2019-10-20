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أخبار محلية > اليوم.. بدء تطبيق اشتراطات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
20/10/2019   7:19 م

اليوم.. بدء تطبيق اشتراطات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية

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تبدأ وزارة التجارة والاستثمار اعتباراً من اليوم الأحد تطبيق اشتراطات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وقالت وزارة التجارة إن النظام يهدف لتعزيز الثقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك من الغش أو الخداع أو التضليل، إضافة إلى تحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها.

وكان مجلس الوزراء وافق في يوليو الماضي على أحكام نظام التجارة الإلكترونية، والتي من أهمها توفر بيانات المتجر الإلكتروني كالاسم والعنوان في حال لم يكن مسجلًا في منصة معروف، وتوضيح بيانات التواصل وخصائص المنتج والخدمة، وحماية بيانات المتسوق الإلكتروني وتنظيم الإعلانات التجارية الإلكترونية، وسحب وحجب الإعلانات المخالفة.

وتتضمن أحكام النظام إيقاع عقوبات على المخالفين تشمل الغرامة المالية التي تصل إلى مليون ريال وإيقاف مزاولة النشاط وحجب المتجر الإلكتروني. وفق”أخبار24″.

اليوم.. بدء تطبيق اشتراطات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية

أخبار محلية
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