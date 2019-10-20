بالفيديو .. أبناء يشتكون رفض والدهم بيع منزل لسداد دين شقيقهم؟.. والمغامسي يعقب

أجاب إمام وخطیب مسجد قباء بالمدينة المنورة الدكتور صالح المغامسي عن سؤال بشأن كيفية تصرّف بعض الأبناء حيال والدهم الذي يرفض بيع منزل لسداد دين شقيقهم، بأن تصرفه صحيح حفاظاً على وجود ميراث لجميع أبنائه بعد وفاته.
ووجّه متصل ببرنامج “الأبواب المتفرقة” على قناة “mbc”، سؤالاً حول رفض والده بيع منزل كان لوالدته من أجل سداد دين شقيقه الذي يبلغ 400 ألف ريال.
وقال المغامسي في رده عن السؤال إن المسألة شخصية ولا يمكنه معرفة دوافع الوالد من وراء ذلك، لكنه من حيث المعلومات التي رواها المتصل فإن ما بدر عن الوالد صحيح؛ لأن الوالد رغب في عدم وضع الأمر كله بيد أحد أبنائه لخشيته أن يكون غير عدل.
وأضاف أنه لو فرض مثلاً أن الوالد وافق على بيع المنزل وسدد دين الابن وبعدها توفي الوالد ولم يجد بقية الأبناء ما يرثونه وتضرروا فهذا ليس عدلاً، ولكن إذا كانت هناك أموال كثيرة للأسرة ولا يعد البيت شيئاً منها فيعتبر سداد دين الابن إحساناً وديناً عليه يرده بعد ذلك.
شقيقهم مديون بـ400 ألف ريال ووالدهم يرفض بيع منزل لسداد الدين..
شاهد تعقيب الشيخ صالح المغامسي#الأبواب_المتفرقة#MBC1 pic.twitter.com/EXuTpQWuJu
— الأبواب المتفرقة (@alabwab) October 19, 2019 وفق”أخبار24″.