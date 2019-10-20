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اخبار رياضية > شاهد.. مشجع مسن يوزع قوارير المياه بالمدرجات صدقة عن اللاعب الراحل عبدالله شريدة
20/10/2019   7:17 م

شاهد.. مشجع مسن يوزع قوارير المياه بالمدرجات صدقة عن اللاعب الراحل عبدالله شريدة

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أظهر مقطع فيديو مشجعاً مسناً يوزع قوارير مياه على جمهور مباراة الشباب والاتفاق التي أقيمت أمس السبت على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

وبدا في الفيديو المشجع مشغولاً بتوزيع قوارير المياه، وعندما سأله المصور عن سبب ذلك رد عليه المشجع -ويدعى حمد العجاجي من أهالي محافظة ضرما- بأنها صدقة عن اللاعب الراحل عبدالله شريدة، وبدت على ملامحه مظاهر الحزن الشديد.

يذكر أن اللاعب عبدالله شريدة توفي في السابع من أكتوبر الجاري عن عمر ناهز الـ50 عاماً، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية.

شاهد.. مشجع مسن يوزع قوارير المياه بالمدرجات صدقة عن اللاعب الراحل عبدالله شريدة

اخبار رياضية
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