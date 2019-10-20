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أخبار محلية > صور..”نيوم” تستقبل أول وفد سياحي نسائي من مختلف مناطق المملكة
20/10/2019   7:15 م

صور..”نيوم” تستقبل أول وفد سياحي نسائي من مختلف مناطق المملكة

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استقبلت منطقة نيوم أول وفد سياحي نسائي من مختلف مناطق المملكة في رحلة تحت شعار “اكتشف نيوم”، بدأت من مدينة تبوك أمس الأول الجمعة.

وتعرفت السائحات خلال الرحلة التي استغرقت 19 ساعة، على ما تحتويه “نيوم” من معالم بيئية وأثرية، ومرت الرحلة عبر محافظة البدع ومن ثم إلى مغايير شعيب، ومركز مقنا، ومقر منطقة عين موسى الأثرية، وصولاً إلى طيب اسم، ورأس الشيخ حميد.

وأوضحت المرشدة السياحية هبة العائدي أن الوفد السياحي يضم أكثر من 20 امرأة، وهو يعد أول وفد نسائي يصل إلى منطقة تبوك للاطلاع على ما تتميز به المنطقة من موقع متميز ومعالم أثرية، لافتة إلى أن هذه الرحلات تهدف لتشجيع السياحة في منطقة تبوك.

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وفق”أخبار24″.

صور..”نيوم” تستقبل أول وفد سياحي نسائي من مختلف مناطق المملكة

أخبار محلية
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