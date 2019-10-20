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أخبار الخرج > بلدية الخرج : مقاول دوار الاتصالات (شغّال)
20/10/2019   3:49 م

بلدية الخرج : مقاول دوار الاتصالات (شغّال)

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استمرارا في انهاء المشاريع التي اعلنت البلدية انهائها ، يواصل المقاول المنفذ بإشراف إدارة المشاريع ببلدية محافظة الخرج أعمال تطوير دوار الأتصالات .
من المتوقع أن يستغرق العمل شهرين قادمين .

بلدية الخرج : مقاول دوار الاتصالات (شغّال)

أخبار الخرج
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