بالفيديو.. مسيرة ضابط في الخدمة العسكرية.. شارك في تطهير الحرم المكي ومن أبنائه شهيد ومرابطان

نشر مركز التواصل الحكومي مقطع فيديو يستعرض جانباً من مسيرة حياة ضابط في الخدمة العسكرية، والتي شارك خلالها في عديد من المعارك، وفي عملية تطهير الحرم المكي الشريف في عام 1979، وتعرض فيها للإصابة.
وأظهر المقطع صوراً لعدد من الأوسمة والنياشين التي حصل عليها الردعان خلال خدمته، و”ميدالية المسجد الحرام” حصل عليها في عام 1980 بأمر من الملك.
وذكر العميد ركن متقاعد صالح عبدالله الردعان أنه التحق بالقوات المسلحة عام 1975م، وشارك خلال فترة عمله في حرب الخليج التي يعدها من أعز أيام حياته.
وأضاف أنه حث أبنائه على الالتحاق بالقطاع العسكري لأنه مطلب أساسي لكل مواطن ليكون درعاً لوطنه، مشيراً إلى أن 3 من أبنائه شاركوا في القتال بالحد الجنوبي، أحدهم استشهد، فيما لا يزال اثنان منهم يأدون مهمتهم.
حياة من أوسمة ونياشين، وثلاثة أبناء مقاتلين وشهيد على الحد.. حياة العميد ركن متقاعد صالح الردعان. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/LwEPhMd11v
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) October 19, 2019 وفق”أخبار24″.