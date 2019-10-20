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أخبار محلية > “جامعة حائل” تعلن وظائف أكاديمية للجنسين في 13 كلية
20/10/2019   1:35 م

“جامعة حائل” تعلن وظائف أكاديمية للجنسين في 13 كلية

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أعلنت جامعة حائل توفر وظائف أكاديمية للمواطنين والمواطنات في 13 كلية، بمسميات أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد.

وقالت الجامعة إن التقديم على الوظائف المعلنة سيكون اعتباراً من اليوم الأحد 20 أكتوبر وحتى 04 نوفمبر 2019.

وأوضحت أن من الشروط المطلوبة ألا يقل تقدير المتقدم للوظيفة عن جيد جدا في جميع المراحل التعليمية، وأن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها، وأن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاث (انتظاماً) من جامعة موصى بها.

ودعت الراغبين في الالتحاق بالوظائف للاطلاع على تفاصيل التخصصات الدقيقة، والشروط المطلوبة لها، والتقديم من خلال موقعها الإلكتروني. وفق”أخبار24″.

“جامعة حائل” تعلن وظائف أكاديمية للجنسين في 13 كلية

أخبار محلية
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