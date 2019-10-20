القبض على وافد سرق معدات وقطعاً إلكترونية من أبراج اتصالات بالرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على وافد من مخالفي أنظمة الإقامة تورط بسرقة معدات وقطع إلكترونية من أبراج عدد من الشركات المشغلة للاتصالات.
وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم سرقة لمعدات وقطع إلكترونية من أبراج بعض الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، وبطاريات مركبات.
وأضاف أن المتهم أقر خلال التحريات الأولية معه بارتكاب 13 جريمة جاوزت قيمة المسروقات بها 192 ألف ريال، وعليه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وفق”أخبار 24″.