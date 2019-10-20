“الخدمة المدنية” تكشف عن استراتيجية لتقلد المرأة مناصب عليا في الدولة

قالت وكيلة وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة، هند الزاهد إن الوزارة تعمل على رسم استراتيجية لتعزيز دور المرأة القيادي في الجهات الحكومية من خلال تأهيلها لتقلد المناصب القيادية العليا.
وأوضحت الزاهد أن نسبة القياديات بالقطاع الحكومي في عام 2017 كانت 1.6% معظمهم في التعليم وجزء منهم في القطاع الصحي، مبينة أن نسبة القياديات ارتفعت اليوم إلى 2.5%، وستصل بنهاية العام المقبل 2020 إلى 5%.
وأشارت إلى ارتفاع نسبة المواطنات العاملات في القطاع العام من 39% قبل عامين إلى 40.3% في الوقت الحالي، مبينة وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الفجوة النوعية بين النساء والرجال تقلصت من 50.3% إلى 37.8%.
وأبانت أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي بدئ العمل بها في مايو الماضي أتاحت إمكانية العمل عن بعد، والدوام الجزئي، ما يعطي مرونة كبيرة في العمل خاصة للنساء، كما بات من الممكن تعيين موظفتين لوظيفة واحدة.
وأضافت الزاهد أن ما تحقق في ملف تمكين المرأة في المملكة خلال أقل من عامين يتطلب أعواماً طويلة في بلدان أخرى، لافتة إلى أنه إذا استمر العمل بهذه الوتيرة المتسارعة فإن المملكة ستقود هذا الملف على مستوى المنطقة والإقليم. وفق”اخبار24″.