بالفيديو … هوساوي يكشف سبب شجاره مع حارس الرائد.. ويوضح السبب الحقيقي لاعتزاله دولياً

كشف لاعب نادي النصر عمر هوساوي، عن السبب الذي أدى لوقوع شجار بينه وبين حارس فريق الرائد عز الدين دوخة، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس (السبت) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، موضحاً السبب الحقيقي وراء قراره باعتزال اللعب دولياً.
وقال هوساوي في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، إن حارس الرائد توجه نحو زميله عبدالرزاق حمدالله بعد انتهاء المباراة فذهب نحوه وطلب منه أن يهدأ لكنه تلفظ عليه، منتقداً حكم اللقاء لأنه لم يستطع ضبط المباراة، حسب تعبيره.
وأكد هوساوي أن قراره باعتزال اللعب دولياً جاء برغبة منه وليس كما ردد البعض بأنه بسبب شارة القيادة، مؤكداً احترامه لمدرب الأخضر وأنه أوضح الأمر عبر حسابه الرسمي رداً على من يقول كلاماً بعيداً عن الصحة.
عمر هوساوي – لاعب #النصر: اعتزالي الدولي جاء برغبتي وعلقت عبر حسابي الرسمي بتويتر لأن البعض قام “يفتي” بأنني أريد “الكبتنية”.#الرائد_النصر pic.twitter.com/7yZiSwoXhH
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 19, 2019
عمر هوساوي – لاعب #النصر: فترة التوقف أثرت كثيراً على الفريق.. حارس الرائد تلفظ على حمد الله بعد نهاية المباراة، ولو كان الحكم قوي شخصية لطرده منذ وقت مبكر بالإضافة إلى أنه لم يستطيع أن يضبط المباراة.#الرائد_النصر pic.twitter.com/ZLCtXeeWxs
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 19, 2019 وفق”اخبار24″.