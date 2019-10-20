نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو … هوساوي يكشف سبب شجاره مع حارس الرائد.. ويوضح السبب الحقيقي لاعتزاله دولياً
20/10/2019   10:04 ص

بالفيديو … هوساوي يكشف سبب شجاره مع حارس الرائد.. ويوضح السبب الحقيقي لاعتزاله دولياً

+ = -
1327

كشف لاعب نادي النصر عمر هوساوي، عن السبب الذي أدى لوقوع شجار بينه وبين حارس فريق الرائد عز الدين دوخة، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس (السبت) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، موضحاً السبب الحقيقي وراء قراره باعتزال اللعب دولياً.

وقال هوساوي في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، إن حارس الرائد توجه نحو زميله عبدالرزاق حمدالله بعد انتهاء المباراة فذهب نحوه وطلب منه أن يهدأ لكنه تلفظ عليه، منتقداً حكم اللقاء لأنه لم يستطع ضبط المباراة، حسب تعبيره.

وأكد هوساوي أن قراره باعتزال اللعب دولياً جاء برغبة منه وليس كما ردد البعض بأنه بسبب شارة القيادة، مؤكداً احترامه لمدرب الأخضر وأنه أوضح الأمر عبر حسابه الرسمي رداً على من يقول كلاماً بعيداً عن الصحة.

بالفيديو … هوساوي يكشف سبب شجاره مع حارس الرائد.. ويوضح السبب الحقيقي لاعتزاله دولياً

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885069497.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.