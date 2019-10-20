بالفيديو … يزيد الراجحي يتبرع بجائزة كأس رالي القصيم لكفالة الأيتام

أعلن بطل الراليات يزيد الراجحي تبرّعه بقيمة الجائزة التي حصل عليها نظير مشاركته في رالي القصيم، لكفالة الأيتام.
وقال الراجحي من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”: “كأس القصيم جلس في القصيم والجائزة خذناها المركز الأول 60 ألف بتجلس إن شاء الله لكفالة الأيتام في القصيم، ويستاهلون وهم أهل المعروف”.
يذكر أن يزيد الراجحي قد حقق المركز الأول في سباق السيارات “رالي القصيم 2019”؛ حيث عبّر عن سعادته بالفوز خاصة أنه على أرض المملكة وبين الجمهور السعودي.
بتوفيق الله كأس #رالي_القصيم القصيم جلس عند اهل القصيم 😍😍😍 والجائزة جلست عند أهل القصيم لكفالة الايتام والحمدلله خلصنا الرالى على خير وشكراً من القلب 💚💚💚 pic.twitter.com/hBKXR0icGt
— يزيد محمد الراجحي (@Yazeed_AlRajhi) October 19, 2019 وفق”اخبار24″.