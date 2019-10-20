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اخبار رياضية > بالفيديو … يزيد الراجحي يتبرع بجائزة كأس رالي القصيم لكفالة الأيتام
20/10/2019   10:00 ص

بالفيديو … يزيد الراجحي يتبرع بجائزة كأس رالي القصيم لكفالة الأيتام

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أعلن بطل الراليات يزيد الراجحي تبرّعه بقيمة الجائزة التي حصل عليها نظير مشاركته في رالي القصيم، لكفالة الأيتام.

وقال الراجحي من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”: “كأس القصيم جلس في القصيم والجائزة خذناها المركز الأول 60 ألف بتجلس إن شاء الله لكفالة الأيتام في القصيم، ويستاهلون وهم أهل المعروف”.

يذكر أن يزيد الراجحي قد حقق المركز الأول في سباق السيارات “رالي القصيم 2019”؛ حيث عبّر عن سعادته بالفوز خاصة أنه على أرض المملكة وبين الجمهور السعودي.

بالفيديو … يزيد الراجحي يتبرع بجائزة كأس رالي القصيم لكفالة الأيتام

اخبار رياضية
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