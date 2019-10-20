كشف رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، عن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ مجلس الإدارة قراراً بإقالة المدرب التشيلي لويس سييرا من منصب المدير الفني للفريق.
وقال الحائلي في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، إنه ليس لديه استعداد لخسارة مدرج الاتحاد، بعد عمله 7 سنوات في خدمة النادي جعلته ينال حب ورضا الجماهير.
وأضاف أنمار أن سييرا ليس لديه شيء يقدمه على الرغم من تقديم مجلس الإدارة كل أنواع الدعم له، مشيراً إلى أنه مُحبط ومُصرّ على قناعاته، لذلك تقرر أن تكون مباراة الفريق مع الوحدة الأخيرة له كمدير فني للاتحاد.
يذكر أن الاتحاد قد تلقّى الخسارة الرابعة له هذا الموسم أمام الوحدة بهدف نظيف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثامن.
رئيس نادي #الاتحاد – أنمار الحائلي بعد إقالة سييرا: لا أستطيع خسارة المدرج أكثر.. سييرا ليس لديه شيء وقررت إقالته.#الوحدة_الاتحاد pic.twitter.com/yV7ZAv01ve
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 19, 2019 وفق”أخبار24″.