فيديو.. مشادة بين حارس الرائد ولاعب النصر عمر هوساوي بعد نهاية المباراة

دخل حارس فريق الرائد عز الدين دوخه، في مشادة مع لاعب النصر عمر هوساوي، عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ورصدت كاميرات البث المباشر غضب حارس الرائد وهو يتجه ناحية اللاعب عمر هوساوي، لولا تدخل لاعبي الفريقين لمنع تطور الأمر والدخول في مشاجرة.
وكانت المباراة، التي انتهت بفوز النصر بهدفين دون رد، قد شهدت اعتراضات من حارس الرائد على عدم طرد حكم المباراة لنور الدين أمرابط بعد تدخله معه في إحدى الحالات.
🎥 ــ ردة فعل حارس #الرائد عزالدين دوخه بعد نهاية مباراة #الرائد_النصر pic.twitter.com/f4EPm88jJU
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 19, 2019 وفق”أخبار24″.