“النيابة العامة” تستدعي “مغرداً” متهماً بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام

استدعت النيابة العامة “مغردا” متهما بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”.
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن النيابة تباشر إجراءات التحقيق مع الشخص في ضوء إعمال المواد (28/27/24) من نظام الإجراءات الجزائية حول ما رفعته وحدة الرصد لديها بشأن قيامه بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.
وأضاف المصدر أن ما قام به هذا الشخص، يُعد موجب للمساءلة في ضوء أحكام المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مؤكداً أن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها تتابع كل ما يُعد تجاوزاً للنظام العام، وأن هذا الإجراء يعزز ممارسة قيم الحريات المشروعة مع مساءلة كل من يسيء إليها. وفق”أخبار24″.