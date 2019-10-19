“مكان بالسعودية” يلفت انتباه رائدة فضاء ويدفعها لسؤال “ناسا” عنه أثناء مهمة في المحطة الدولية

فت موقع على بُعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة الرياض انتباه إحدى رائدتي الفضاء التابعتين لـ”ناسا” كريستينا كوك وجيسيكا مير، اللتين قامتا بأول مهمة سير نسائية في الفضاء لتغيير شاحن بطارية مكسور في محطة الفضاء الدولية.
ونشرت CNN مقطع فيديو لمحادثات جرت بين رائدتي الفضاء ووكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، وجاء من بين المحادثات وصف إحداهما لمكان رأته من على بعد آلاف الأميال بـ”الرائع”، لتسأل الوكالة عنه، لتوضح لها أنه موقع على بعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة السعودية الرياض.
وكانت وكالة ناسا قد نشرت مقطعا مصورا للعملية، وقالت إن “كوتش” و”مير” خرجتا بالملابس البيضاء من المحطة الواقعة على ارتفاع 408 كيلومترات فوق الأرض إلى الفضاء الخارجي لاستبدال وحدة طاقة معطوبة مصممة للمساعدة في تكييف الطاقة المخزنة من الألواح الشمسية للمحطة، في عملية استغرقت نحو 5 ساعات. وفق”أخبار24″.